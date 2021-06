Parkschaden - Können alle Werkstätten alle Autos reparieren?

Frage von Kiki ans AGVS-Expertenteam:

Mein Auto wurde auf dem Parkplatz von einem anderen Fahrzeug angerempelt. Die Versicherung des anderen Autofahrers sagt, ich solle mein Auto in einer Carrosseriewerkstatt reparieren lassen. Wie funktionieren solche Carrosserien? Können die jede Fahrzeugmarke reparieren? Schliesslich benötigt jede Automarke andere Ersatzteile und hat eigene Lackfarben. Bringen die mein fast fabrikneues Fahrzeug wieder so hin, dass nicht erkennbar ist, dass da repariert wurde?

Antwort:

Was deine Frage betrifft: Du kannst dein Auto mit gutem Gewissen in eine Carrosseriewerkstatt oder auch in eine AGVS-Garage bringen. Viele Garagen führen eigene Carrosserie-Abteilungen, andere arbeiten eng mit einem Vertrauens-Carrossier zusammen. Der Kundenberater oder die Kundenberaterin in einer Garage sind in der Lage abzuschätzen, welche Arbeiten notwendig sind, und übernehmen auch die Kommunikation mit der Versicherung.

Ist auch der Lack beschädigt worden, wird die Reparatur etwas umfangreicher. Zunächst müssen die eingedrückten Stellen an deinem Auto wieder in die ursprüngliche Form zurückgebracht werden. Wo dies nicht möglich ist, werden beschädigte Teile durch neue ersetzt. Dabei können die Werkstattmitarbeitenden – seien es Carrossiers oder Mechatroniker – auf Originalteile des Herstellers zurückgreifen. Nach dem Abschluss der Spenglerarbeiten geht das Auto weiter in die Lackiererei. Der Carrosserielackierer analysiert zunächst den Aufbau des Originallacks und bestimmt mithilfe des Farbcodes, der an jedem Auto angebracht ist, die originale Fahrzeugfarbe. Da sich diese im Lauf der Zeit durch Alterung oder Witterungseinflüsse verändert, muss sie bei Reparaturen leicht angepasst werden. Er mischt mithilfe einer Präzisionswaage die Farben, bis der Farbton exakt stimmt, und bringt den Lack mit einer Spritzpistole in einer staubfreien Spritzkabine an. Danach wird die Farbe eingebrannt und schliesslich poliert.