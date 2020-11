Nerzbauer Thorbjoern Jepsen in seiner Nerzfarm im dänischen Gjoel.

Die Umstände in den Zuchtbetrieben seien zudem komplett anders als hierzulande in freier Natur.

In der Schweiz sind Nutztiere nicht empfänglich für das Virus.

In Dänemark wurde ein mutiertes Coronavirus bei Nerzen entdeckt.

Die Behörden fürchten, dies könne dazu führen, dass das mutierte Coronavirus die Wirkung eines künftigen Impfstoffes beeinflusse, da es allenfalls widerständiger gegenüber Antikörpern sei. «Es liegt in der Natur der Sache, dass Mutationen stattfinden. Ob sie dann immer für den Menschen gefährlich sind, ist eine andere Frage», sagt Virologe Christian Griot. «Die Mutation, die in Dänemark festgestellt wurde, deutet darauf hin, dass das Virus sich leichter übertragen lässt, aber nicht, dass es per se gefährlicher ist.»