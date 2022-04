2:2 gegen Meister YB - «Fühlt sich wie Niederlage an» – FCB-Star Xhaka hadert mit Unentschieden

Am späten Sonntagnachmittag hätte der FC Basel eigentlich den Abstand auf Leader Zürich verkleinern sollen. Am Ende reichte es gegen YB nur zu einem Remis. Bitter für die Berner: Fabian Lustenberger verletzte sich in der Anfangsphase.

Rotblau wartete seit 21 Monaten auf einen Sieg gegen YB. Das ist eine lange Zeit. In dieser Saison gab es zweimal ein 1:1, die letzte Partie gewannen die Young Boys mit 3:1. Doch wie sah es an diesem späten Sonntagnachmittag aus?

Denn Fakt war: Die Basler gingen als Favorit in dieses Spiel. Das Team von Guillermo Abascal gewann die letzten drei Liga-Partien, YB wartete hingegen seit Ende Februar (!) auf einen Sieg. Kurz: Auch unter Neu-Coach Matteo Vanetta steckt der Meister in der Krise. Und die Berner, sie müssen noch weiter warten. Der FCB und YB trennten sich 2:2.

Bereits früh in der Partie gab es zwei Verletzungs-Schocks. Zum einen verletzte sich Basels Adam Szalai beim Aufwärmen, für ihn startete Fedor Chalow. Und dann musste nach zwölf Minuten YB-Captain Fabian Lustenberger raus. Für beide Mannschaften ging es also überhaupt nicht gut los. Und so plätscherte die Partie vor sich her. Wenn ein Team gefährlich vor ein Tor kam, war es Basel.

Xhaka mit Traumtor

Insbesondere nach der 20. Minute kam Rotblau zu mehreren Top-Chancen. Doch Liam Millar, Sebastiano Esposito und Co. brachten die Kugel nicht ins Eckige. Doch dann kam die 41. Minute. Nachdem die x-te Lang-Flanke von der rechten Seite per Kopf geklärt werden konnte, stand Basels Taulant Xhaka genau richtig. Er nahm Mass und haute das Ding ins linke Lattenkreuz. Ein Traumtor!

In der zweiten Halbzeit drehten beide Teams auf. Angefeuert von ihren jeweiligen Fans wollte der FCB das 2:0 und YB den Ausgleich. Edimilson Fernandes war es dann, der aus dem Nichts den Ausgleichstreffer in der 61. Minute für den noch amtierenden Meister erzielte. Dieses Tor, es war der Startschuss in eine ganz wilde Schlussphase. Zunächst war es Sebastiano Esposito, der in der 72. Minute die Basler erneut in Führung brachte. Das Joggeli bebte, die Muttenzerkurve feierte. Lange hielt diese Führung jedoch nicht. Wilfried Kanga glich wenige Minuten später erneut aus.

«Das ist mir scheissegal»

Fortan rannten beide Teams an. Beide wollten das Siegtor schiessen. Doch es blieb beim 2:2. Die Schlussphase war geprägt von vielen Fouls. Was es noch zu sagen gibt? Dieses Resultat ist vor allem gut für den FC Zürich. Dies, weil die Basler durch den einen Punkt nicht näher an die Zürcher rankommen. Taulant Xhaka meinte nach der Partie darauf angesprochen: «Ob Zürich jetzt Meister ist? Das ist mir, ehrlich gesagt, scheissegal.» Und YB? Die Berner müssten endlich wieder einmal gewinnen, Lugano nimmt keine Rücksicht auf den Noch-Meister.

Stimmen zum Spiel:

David von Ballmoos (YB): «Ich denke übers ganze Spiel gesehen, müssen wir den Punkt nehmen. Das Spiel war relativ offen und dadurch ein gerechtes 2:2. Wir haben einfach gespielt, hatten Tempo drin, was mir gefallen hat. Hinten waren wir nicht immer beim Mann und haben uns dadurch das Leben selber schwer gemacht. Die Mannschaft hat heute gezeigt, dass wir trotz zweimaligem Rückstand daran glaubten. Das zeigt den Charakter.»

Taulant Xhaka (FCB): «Wir sind überhaupt nicht zufrieden. Wir haben alles versucht und waren insgesamt klar die bessere Mannschaft. Es fühlt sich wie eine Niederlage an. YB hatte zwei Torschüsse, zwei Tore. Wir müssen es vorne einfach cleverer spielen. Vielleicht sollten wir nicht immer hoch schiessen, sondern auch mal flach. Es war nicht zu wenig, wir hatten genug Chancen. Es ist schwierig in Worte zu fassen. Wir können uns nichts vorwerfen, jeder hat 90 Minuten gefightet. Es war ein schönes Tor von mir, doch mir wäre es lieber ,hätten wir hier die drei Punkte behalten.»

Fabian Frei (FCB): «Aufgrund von der ersten Halbzeit oder von ganzen Spiel wollten wir heute den Sieg einfahren. Bei ihm [Taulant Xhaka] ist sicher noch etwas der Frust da. Allgemein haben wir sehr gut gespielt, bis auf die letzten Meter vor dem Tor. Wir waren meiner Meinung nach klar überlegen, es war unsere beste Partie in dieser Saison gegen YB. Es fühlt sich nicht wie eine Niederlage an, jedoch wie eine verpasste Chance auf drei Punkte. Es sollte allgemein nie unser Anspruch sein, dass wir uns nichts vorwerfen können. Wir haben den Sack nicht früher zugemacht und hatten die Chancen auf den Sieg.»

Lausanne gewinnt deutlich

In acht Spielen unter Trainer Alain Casanova gelangen Lausanne ganze vier Tore. Abgeschlagen klassiert man sich derzeit am Schluss der Tabelle. Das Léman-Derby gegen Servette sollte die Wende bringen. Der Start verlief aber nicht nach Wunsch. Servette war besser, verpasste es jedoch mehrfach in Führung zu gehen. Darunter auch mit einer Chance vom Elfmeterpunkt. Lausanne, eigentlich Zeki Amdouni, war vom Punkt effizienter und so gingen die Gastgeber vor dem Pausentee in Führung.

U-21-Stürmer Amdouni machte im zweiten Abschnitt den Unterschied aus. Erst traf er per Kopf, ehe er mit einem starken Schlenzer seinen Hattrick erzielte und das Spiel vorzeitig entschied. Das war es aber noch nicht. Eigengewächs Alvyn Sanches schoss gar noch das vierte Tor. Von Servette kam kaum noch was. Der Ehrentreffer von Ronny Rodelin war der Schlusspunkt einer guten Partie. Trotz des Sieges hat Lausanne noch sieben Punkte Rückstand auf Luzern. (nih/fss)