Luzern – St. Gallen: 10 Sekunden gespielt – St. Gallen schon mit erster Topchance

Es ist schon beachtlich, auf welcher Erfolgswelle die Mannschaft von Peter Zeidler derzeit reitet. Während es in der Hinrunde überhaupt nicht nach Wunsch lief, sind die St.Galler in der Liga seit bereits 11 (!) Spielen ungeschlagen. In der Rückrunde schaffte es noch kein Team, die Grünweissen zu bezwingen. 7 Siegen stehen 4 Unentschieden gegenüber.