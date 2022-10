Liverpool - Manchester City: Foul an Salah, der Schiri pfeift nicht, die Fans sind stinksauer

Zwar geriet Liverpool unter der Woche in der Champions League beim Gastspiel in Glasgow gegen die Rangers 0:1 in Rücklage. Doch danach steigerte sich das Team von Trainer Jürgen Klopp, spielte sich in einen Rausch und gewann letztlich 7:1. Mohamed Salah schoss dabei den schnellsten Hattrick der Königsklasse.