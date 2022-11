Midterms – Ron DeSantis Chancen, Präsident zu werden, sind gut

1 / 8 Donald Trump geht als Verlierer aus den Midterms hervor. «Vor den Midterms hat sich alles um Donald Trump gedreht. Nun aber zeigt sich: Die Republikaner gewinnen höchstwahrscheinlich den Senat wegen Trump nicht», sagt Guido Weber. REUTERS Guido Weber ist Schweizer Politikberater und Wahlkampf-Experte für amerikanische Politik. Privat «Ron DeSantis hat sich hervorragend präsentieren können mit dem deutlichen Sieg in Florida», sagt Weber. Es führe jetzt, nach den Resultaten der Midterms, kein Weg an DeSantis vorbei. Wird er von den Republikanern ins Präsidentschaftsrennen nominiert, stehen die Chancen laut US-Politexperte Weber gut, Präsident zu werden. REUTERS

Herr Weber, Donald Trump konnte mit seinen Senats- und Gouverneurskandidaten kaum überzeugen. Kostet ihn das die Präsidentschaftskandidatur?

Guido Weber: Vor den Midterms hat sich alles um Donald Trump gedreht. Nun aber zeigt sich: Die Republikaner gewinnen höchstwahrscheinlich den Senat nicht wegen Trump. In Pennsylvania hat er mit seinem Kandidaten verloren. In Arizona und Georgia wird er auch eher verlieren. Nur in Nevada könnte noch ein Sieg herausschauen. Auch Trumps Gouverneurskandiaten haben weitgehend verloren. Trump ist nicht mehr der Kingmaker, wie die Republikaner bisher dachten. Er hat sich damit geschwächt. Gleichzeitig steht er parteiintern einem gestärkten Gouverneur Ron DeSantis gegenüber.

Wird DeSantis in zwei Jahren für die Republikaner ins Rennen gehen?

DeSantis hat sich hervorragend präsentieren können mit seinem deutlichen Sieg in Florida. Er konnte sogar Miami-Dade County für sich gewinnen. In der Vergangenheit wurde dort immer demokratisch gewählt. Er zeigt damit, dass er die Hispanics ansprechen kann. Diese wichtige Wählergruppe ist in einigen Swing-States entscheidend. Es führt jetzt kein Weg an DeSantis vorbei. Aber Trump mit seinem Ego wird nicht aufgeben und kämpfen.

Also wird es eine Präsidentschaftswahl zwischen Biden und DeSantis geben?

Die Demokraten müssen eigentlich hoffen, dass die Republikaner mit Donald Trump ins Rennen gehen. Er ist, Stand jetzt, der schwächere Kandidat. Sollte Biden für die Demokraten nochmals antreten und die Republikaner senden DeSantis, dann gibt es eine Wahl zwischen einem alternden Demokraten und einem jungen dynamischen Republikaner – und da ist DeSantis klar im Vorteil.

Könnten die Demokraten dem entgegenwirken und nicht Joe Biden ins Rennen schicken?

Wenn Biden sagt, er will kandidieren, dann wird er wohl Kandidat. Er muss aber durch die Primaries gehen, wenn sich eine zweite demokratische Person für die Kandidatur bewirbt – was sehr wahrscheinlich ist. Das übelste Szenario wäre, wenn Biden sich mit einem Demokraten um die Kandidatur streiten muss, dann aber doch Präsidentschaftskandidat wird. Denn in den Primaries gibt man sich gegenseitig jeweils Saures. Biden und die Demokraten würde das extrem schwächen.

Was wäre das beste Szenario für die Demokraten?

Wenn Biden mit Ehre und Würde auf eine erneute Kandidatur verzichten würde.

Würde Vizepräsidentin Kamala Harris von den Demokraten als Präsidentschaftskandidatin nominiert werden?

Es ist nicht ganz aussichtslos. Sie müsste bereits jetzt wichtige Kräfte der Partei für sich gewinnen und People of Color für sich mobilisieren. Ausserdem müsste Biden beginnen, ihr eine Bühne zu geben. Er müsste sie als Präsidentenkaliber zeigen und ihr wichtige, grosse Dossiers geben. Das macht er aber auffallend wenig.

Die Demokraten haben 2024 also ein Problem?

Ja, mehrere. Joe Biden ist das erste Problem. Das kann er aber selbst lösen, wenn er auf die Kandidatur verzichtet. Das zweite Problem ist Kamala Harris; ihr wird ein erfolgreicher Wahlkampf nicht zugetraut. Nur wenn sich alle in der Partei früh für Harris aussprechen, dann könnte es klappen. Harris gegen DeSantis ist dann ein anderes Problem.

Und wenn die Demokraten nicht Harris nominieren?

Dann steht eine farbige Frau als Verliererin da. Dies würde den Demokraten Stimmen von Frauen und People of Color kosten. Können also die Republikaner Trump abschütteln, sind sie im Vorteil.

Die Demokraten sind also in einer Sackgasse?

Das kann man durchaus sagen, ja. Ein fähiger Kandidat wäre Pete Buttigieg, Verkehrsminister von Biden. Einziges Problem: Er ist homosexuell und hat ein Kind. Amerika ist noch nicht bereit für eine First Family, die aus zwei Männern besteht. Auch Gretchen Whitmer, Gouverneurin von Michigan, wäre eine interessante Kandidatin. Wenn die Republikanerin Kari Lake doch noch Gouverneurin von Arizona wird, dann ist das mit DeSantis das republikanische Dream-Team. Arizona ist (wie Michigan) ein Swing State. Mit Lake würde dieser 2024 ziemlich sicher an die Republikaner gehen.

