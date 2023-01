Live Ski-Weltcup: Überzeugen die Schweizer im Slalom von Kitzbühel?

Nach den zwei Streiff-Abfahrten folgt heute das nächste Ski-Fest zum Slalom in Kitzbühel. Die Bedingungen am «Ganslern» sind traumhaft.

Die Slaloms wurden in dieser Saison hauptsächlich von den Norwegern dominiert. Nur auf seinem Lieblingshang in Madonna di Campiglio konnte Daniel Yule als «Nicht-Norweger» gewinnen. Mit Lucas Braathen und Henrik Kristoffersen kämpfen quasi zwei Ski-Generationen gegeneinander, es ist aber ein freundschaftlicher Kampf.

Auch zu den Favoriten zählt der sehr konstante Manuel Feller. In Wengen schied er zum ersten Mal in dieser Saison aus, hält sich aber auch Rang 3 in der Disziplinenwertung. Mit Yule, Meillard und einem wiedererstarkten Ramon Zenhäusern hat auch die Schweiz drei heisse Eisen im Feuer.