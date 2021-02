Der WM-Riesenslalom in Cortina endete für die Schweizer enttäuschend. Sie verpassten das Podest klar. Bester Schweizer wurde Loic Meillard mit seinem fünften Rang. Beim ersten Riesenslalom in Bansko waren die Schweizer daher auf Wiedergutmachung aus. Diese gelang nur bedingt. Wieder wurde es nichts mit einem Podestplatz für die Schweizer. Sieger wurde der Kroate Filip Zubcic. Der Franzose Mathieu Faivre und der Österreicher Stefan Brennsteiner komplettierten das Podest. Odermatt und Meillard fuhren immerhin in die Top10, erreichten den 5. resp. 8. Platz. Justin Murisier und Gino Caviezel fuhren unter die ersten 30. Heute im zweiten Riesenslalom von Bansko wollen es Odermatt und seine Kollegen daher besser machen.