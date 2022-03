St. Gallen – Luzern – Was für ein Spiel! Luzerner mit Doppelschlag, St. Gallen verkürzt sogleich

Der FCSG ist in der Rückrunde neben dem Leader FCZ das Team der Rückrunde: Aus den bisher in der Rückrunde bestrittenen Partien haben die Espen fünf gewonnen, dreimal Unentschieden gespielt und kein Spiel verloren. Damit haben sie 18 Punkte geholt. Mit ihrer starken Rückrundenleistung sind die St. Galler in der Tabelle von Platz acht auf Platz sechs geklettert. Einzig Leader Zürich holte in diesem Jahr noch mehr Punkte. Der Vorsprung auf das siebtplatzierte Sion beträgt vier Punkte, der Rückstand auf das fünftplatzierte Servette einen Punkt.

Die Espen haben sich in der Rückrunde in allen Belangen gesteigert: Mit 23 erzielten Treffern in den letzten acht Spielen verfügen sie in der Rückrunde über die effizienteste Sturmabteilung. In dieser Zeit haben die St. Galler nur deren acht Gegentreffer kassiert. Das ist die ligaweit zweitstärkste Defensivleistung. Zuletzt schlugen die St. Galler dank bärenstarker Defensivleistung und blitzschnellem, eiskaltem Konterspiel den Leader Zürich 3:0. Gewinnen die St. Galler heute zuhause gegen Luzern, könnten sie im Idealfall in der Tabelle auf Rang 5 vorstossen und damit Servette überholen.