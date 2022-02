Suizide Polizei Winterthur – Können Dritte bestraft werden, wenn jemand Suizid begeht?

Die Nachricht über den zweiten Suizid bei der Stadtpolizei Winterthur innerhalb eines halben Jahres sorgte für Wirbel. Insbesondere, weil harsche Kritik an der Führungsetage laut wurde. Sicherheitsvorsteherin Katrin Cometta kündigte eine umfassende Untersuchung der Vorfälle an. Beide Polizisten sollen in ihren Abschiedsbriefen geschrieben haben, dass sie sich so entschieden hätten, weil es ihnen bei der Winterthurer Polizei so schlecht gegangen sei.