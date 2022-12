Nati-Star Breel Embolo spricht über den Nati-Erfolg gegen Serbien

Als Belohnung für die Achtelfinal-Qualifikation der Schweizer Nati gibt es von Trainer Murat Yakin am Samstag frei. «Ich bin so unglaublich stolz», sagte Stürmer Breel Embolo nach dem Spiel. Man spüre die Erfahrung und die Entwicklungen jedes einzelnen Spielers. «Auch als Menschen haben wir alle in den letzten Jahren grosse Schritte gemacht», so der Fan-Liebling.