Riesenslalom von Alta Badia - Odermatt verpasst den Hattrick im Riesenslalom und rast auf Rang zwei

Am Samstag hatten die Männer die Abfahrt in Gröden. Einen Tag später folgt in Alta Badia der Riesenslalom. Nach dem ersten Lauf sieht es gut aus für die Schweizer Ski-Cracks. Einen Schweizer Sieg gab es jedoch nicht.

Marco Odermatt verpasst zwar den Riesenslalom-Hattrick. Trotzdem landet er auf dem Podest. (Video: SRF)

Marco Odermatt hat bisher beide Riesenslaloms in der laufenden Saison gewonnen. So avancierte der Schweizer Top-Star bereits schnell zum Top-Favoriten für die Disziplinen-Wertung. Und auch im Gesamtweltcup liegt der 24-Jährige an erster Stelle – trotz enttäuschendem 19. Platz im Super-G von Gröden am Freitag. Dennoch war klar: Im Riesenslalom wollte Odermatt wieder angreifen. Er wollte den Sieg, den Riesenslalom-Hattrick! Aber: Der Schweizer Sportler des Jahres schaffte es nicht. Trotz eines Top-Laufs im 2. Durchgang fuhr er hinter Henrik Kristoffersen auf Rang 2. Manuel Feller wurde Dritter.

Nach dem 1. Lauf war noch alles offen. Dominator Odermatt gab von Anfang an Vollgas. Er raste die Piste hinunter. Am Schluss fehlten nur zwei Hundertstel auf den Führenden Mathieu Faivre, der vor dem Schweizer Top-Star die Strecke furios meisterte. Eine Super-Ausgangslage für den 2. Lauf. Dieser Wimpernschlag sollte doch aufzuholen sein, dachte sich wohl auch der 24-Jährige.

Murisier überzeugt mit Rang 7

Am Schluss sollte es aber nicht sein. Kristoffersen überraschte alle mit einem wilden Ritt und setzte sich im zweiten Durchgang an die Spitze. Und Faivre? Der Franzose beendete das Rennen auf dem 16. Platz. Nach einem enttäuschenden Lauf wurde er nach hinten durchgereicht.

Zweitbester Schweizer war Justin Murisier. Der Mann, der vor einem Jahr in Gröden erstmals aufs Podest fuhr (hinter Alexis Pinturault und Atle McGrath wurde er Dritter) griff bereits im 1. Lauf voll an. Nach der dritten Zwischenzeit verlor er sogar den Schoner an der rechten Hand, aber es ging auf. Im 2. Lauf gewann er sogar noch einen weiteren Platz, wurde am Schluss Siebter.

«Klar hätte ich heute gerne gewonnen, doch es war ein Riesen-Kampf im zweiten Lauf. Ich dachte schon, dass es schwierig wird, daher bin ich sehr zufrieden», so Odermatt im Zielraum. Ob er nun vor dem nächsten Riesenslalom am Montag noch mehr Druck habe? Der 24-Jährige lacht und meint: «Hätte ich gewonnen, wäre der Druck grösser, aber so kann ich mich ja noch etwas verbessern.» (nih)

Alle Schweizer im Überblick