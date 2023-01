Basel: «Können nicht auch noch auf anonyme Hinweise von Social Media reagieren»

Nach einer Sichtung kommt die Polizei aber zum Schluss, dass es sich «nicht bei allen dort gezeigten Bildern zweifelsfrei um Übertretungen handelt», so Mediensprecher Stefan Schmitt.

Der Basler Kantonspolizei, in deren Zuständigkeit Falschparkierer fallen, war der Account bis zur Anfrage durch diese Zeitung nicht bekannt. Obschon die Polizei in praktisch allen Beiträgen markiert wurde.

Der Instagram-Kanal «Baselparkiertfalsch» prangert regelmässig Parksünder an. Nur haben die Angeprangerten auch wirklich falsch parkiert?

«Warum wird hier nichts unternommen?», regt sich der Basler Parkplatz-Sheriff auf Instagram auf. Fussgänger müssten Slalom laufen, um am Blumenrain zwischen falsch abgestellten Autos durchzukommen. Seit Monaten prangert der Kanal «Baselparkiertfalsch» auf Instagram Basler Falschparkierer an. Wo immer der anonyme Betreiber des Accounts in der Stadt ein falsch parkiertes Auto sieht, fotografiert er es und postet es auf seinem Kanal.