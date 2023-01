WEF 2023: «Können während Wochen nirgends hin» – Davoser ärgern sich über WEF

Einfach mal einen Kaffee trinken, ins Hallenbad oder in die Bibliothek gehen sei unmöglich. Mit den Einschränkungen müssten die Einheimischen fast drei Wochen leben.

Diese Woche dreht sich in Davos alles ums WEF. Nicht zur Freude aller: «Wir können nichts mehr machen und müssen enorm grosse Einschränkungen in Kauf nehmen», erzählt eine 62-jährige Davoserin. Einfach mal einen Kaffee trinken, ins Hallenbad oder in die Bibliothek gehen sei unmöglich. Mit den Einschränkungen müssten die Einheimischen fast drei Wochen leben, da vor dem offiziellen Start die WEF-Vorbereitungen getroffen werden.