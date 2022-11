Erneuerbare Rohstoffe: Können Pilze unsere Welt reparieren?

Sie wirken wie Lebewesen von einem fremden Planeten: Pilze. Sie sind weder Pflanze noch Tier. Von den schätzungsweise fünf Millionen Pilzarten sind gerade mal 140’000 bekannt. Sichtbar ist lediglich der Fruchtkörper und dieser oft nur in gekochter Form. Der mit Abstand grösste Teil der Pilze lebt unterirdisch, vernetzt sich, kommuniziert – und kann immense Ausmasse annehmen.

So zum Beispiel in Oregon, USA. Hier erstreckt sich ein Dunkler Hallimasch über eine Fläche von mehr als neun Quadratkilometern. Der Pilz wird auf ein Alter von 2400 Jahren geschätzt. Auch im Engadin existiert eine tausendjährige Vertreterin der Spezies – sie misst 500 bis 800 Meter.

Radikale Veränderungskraft der Pilze

Pilze gewinnen jedoch nicht wegen ihres Alters an Bedeutung: Sie werden in vielen Bereichen als alternative Rohstoffe für sonst CO2-intensive Produkte gesehen. Um die Kraft der Pilze als mögliche Retter der Umwelt ist ein regelrechter Hype entstanden.

Schon lange bekannt ist der Nutzen von Pilzen für die Medizin. 1928 hatte der britische Mediziner Alexander Fleming aus Schimmelpilz Penizillin gewonnen – und so das erste Antibiotikum entwickelt. Seitdem haben die eukaryotischen Lebewesen einen festen Platz in der Medizin. Ebenfalls sind Pilze gern gesehene Helfer bei der Käseherstellung oder bei Wasch- und Klärungsprozessen.

Von Schuhen bis zu Möbeln und Häusern

So lässt sich beispielsweise tierisches Leder durch Pilzprodukte ersetzen. Das amerikanische Start-up Mycoworks hat eine Methode entwickelt, Myzelien gezielt in verzwirnter Form wachsen zu lassen. Daraus entsteht ein besonders strapazierfähiger Lederersatz namens Reishi. Auch die Autoindustrie hat Pilzleder für sich entdeckt .

Das New Yorker Start-up Ecovative Design stellt aus Pilzen zusammen mit Abfallstoffen eine Alternative zu Pressspanplatten her, woraus sich Möbel bauen lassen. Mit einem Produkt namens Myco Foam bietet Ecovative Design zudem einen Ersatz für Styropor an und hat mit Mycoflex eine Polsterfüllung auf Pilzbasis im Angebot.