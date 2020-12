«Das ist eine Katastrophe», sagt Andreas Nieke, Betriebsleiter bei «Paket ohne Grenzen» in Weil am Rhein. 90 Prozent der Kunden stammten aus der Schweiz, 10 Prozent aus Frankreich. (Symbolbild)

Ab Mittwoch müssen Schweizer in Quarantäne, wenn sie in Baden-Württemberg einkaufen gehen.

Ab wann dürfen Schweizer Einkaufstouristen nicht mehr nach Weil am Rhein oder Konstanz?

Die Verschärfung der Quarantänebestimmungen gilt ab dem 23. Dezember. Bislang war es Einkaufstouristen aus den Grenzkantonen noch erlaubt, für 24 Stunden ohne Auflagen nach Baden-Württemberg einzureisen. Neu gilt auch für sie eine 10-tägige Quarantänepflicht. Eine Einreise nur zum Einkaufen ist also nicht mehr gestattet. Umgekehrt dürfen auch Deutsche keinen Skiausflug mehr in die Schweiz machen, wenn sie danach nicht in Quarantäne gehen.