Lugano – St. Gallen – Rüpel-Luganesi wehren sich mit harten Fouls – Espen weiterhin in Front

St. Gallen führt nach 45 Minuten dank einem Blitzstart, als Kwadwo Duah bereits in der 5. Minute das 1:0 für die Espen schoss. Jeremey Guillemenot hatte seinen Teamkollegen mit einem wunderbaren Pass in die Schnittstelle magistral bedient und profitierte dabei auch davon, dass die Lugano-Abwehr viel zu passiv verteidigte. Die Tessiner brauchten etwas Zeit, bis sie den Tritt in die Partie fanden, kamen dann aber in der 27. Minute durch Zan Celar zu einer grossen Torchance. Der Slowene raste alleine aufs Gehäuse los und scheiterte dann an Ati Zigi, der den Ball noch mit den Fingerspitzen an die Latte lenkte. Danach machten die Luganesi vor allem mit 2-3 sehr harten Fouls auf sich aufmerksam, spielerisch bleibt beim Gastgeber noch Luft nach oben.