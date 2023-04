Albert Rösti will Aussprachepapier zur Anti-SRG-Initiative

Albert Rösti bleibt im Komitee der Anti-SRG-Initiative

In seiner rund halbstündigen Rede verlor er kein Wort über die Zukunft der Schweizer Medienlandschaft. Erst auf Nachfrage von 20 Minuten nimmt Rösti erstmals Stellung dazu. Denn die Ausgangslage ist heikel.

Der SVP-Bundesrat ist Mitglied im Initiativkomitee der «200 Franken sind genug»-Initiative, welche die Serafe-Gebühren deutlich senken will. Für die SRG wäre ein Volks-Ja eine Katastrophe, der Service public in Frage gestellt. Der Bundesrat wird sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für ein Nein aussprechen.