Beinahe wäre den Fohlen aus Mönchengladbach ein Start nach Mass geglückt. In Mailand kassieren die Elf von Marco Rose kurz vor Spielende den Ausgleich. Lukaku schiebt den Ball mit dem Knie in die Maschen. Zuvor hat Jonas Hofmann die Gäste nach einem Konter ein erstes Mal in Front geschossen.