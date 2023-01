Live Ski-Weltcup Was zeigen Suter und Gut-Behrami in der Abfahrt von Cortina?

Aus Schweizer Sicht liegen die Hoffnungen auf einen absoluten Spitzenplatz in erster Linie auf Lara Gut-Behrami, welche sich beim ersten Training die Bestzeit notieren durfte. Daneben hoffen wir natürlich auch auf die amtierende Weltmeisterin Corinne Suter. Was zeigt sie uns auf der Piste, auf welcher sie vor zwei Jahren Gold holte? Gut in Form ist zudem Joana Hählen, welche am letzten Wochenende mit Rang 2 im ersten Super-G von St. Anton zu überzeugen wusste.