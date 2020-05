Verdachtsfall in den Niederlanden

Können Tiere doch das Coronavirus übertragen?

In den Niederlanden soll sich ein Mensch bei einem Nerz mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben. Dabei galt es bisher als unwahrscheinlich, sich bei einem Tier zu infizieren.

Ende April war das neue Coronavirus erstmals bei mehreren Nerzen in zwei Zuchtbetrieben in der Provinz Noord-Brabant unweit der deutschen Grenze festgestellt worden.

Darauf lässt die Analyse des Viruserbguts schliessen. Dieses war sowohl bei einem infizierten Nerz als auch bei dem Mitarbeiter nachgewiesen worden. (Im Bild: ein Nerz in einer Zuchtfarm in China)

In den Niederlanden soll sich ein Mitarbeiter einer Nerzfarm bei einem der Tiere mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben. (Im Bild: ein Nerz in einer Zuchtfarm in China)

In den Niederlanden ist möglicherweise erstmals ein Mensch durch einen Nerz mit dem neuen Coronavirus infiziert worden. Neuen Untersuchungen zufolge gelte es als wahrscheinlich, dass sich ein Mitarbeiter einer Nerzfarm bei einem Tier angesteckt hat, teilte das Landwirtschaftsministerium in Den Haag mit. Der Mitarbeiter hat sich von der Infektion mittlerweile erholt.

In einem Fall fanden Forscher bei einem Mitarbeiter eine Variante des Virus, die sie zuvor bei einem Nerz entdeckt hatten. Ein sicherer Nachweis für eine Tier-zu-Mensch-Übertragung ist dies dennoch nicht. Schliesslich wäre es auch möglich, dass sich der betroffene Mitarbeiter und der Nerz mit derselben Virus-Variante bei einem Menschen angesteckt haben, der diese als Erster in sich trug, aber bisher nicht untersucht wurde. Zudem hat auch eine Staubprobe aus dem Umfeld der Farmen Viren enthalten. Theoretisch hätte die Infektion von Pfleger und Tier auch darüber stattfinden können.

Um den Infektionsverlauf auf den Farmen nachzuvollziehen, haben Forscher das Erbgut der Viren analysiert, so die Landwirtschaftsministerin Carola Schouten in einer Mitteilung . Denn um sich zu vermehren, muss sich das Genom des Erregers ständig kopieren, wobei es zu Mutationen kommt. Über diese kleinen Unterschiede lässt sich nachvollziehen, wie sich das Virus ausgebreitet hat.

Untersuchung aller Tiere

Unabhängig von der Corona-Pandemie müssen alle niederländischen Nerzfarmen laut Beschluss des Obersten Gerichtshofes bis 2024 den Betrieb einstellen. Durch Subventionsangebote könnten Betreiber möglicherweise dazu gebracht werden, dies schon eher umzusetzen, erklärte Schouten. Das Ministerium ordnete Untersuchungen der Tiere in allen Nerzfarmen an. Allerdings schätzt die Gesundheitsbehörde RIVM das Ansteckungsrisiko für Menschen ausserhalb der Stallanlagen als äusserst gering ein.

Ende April war das neue Coronavirus bei mehreren Nerzen in zwei Zuchtbetrieben in der Provinz Noord-Brabant unweit der deutschen Grenze festgestellt worden. Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, wurden beide Farmen in einem Radius von 400 Metern abgeriegelt. Das Landwirtschaftsministerin ordnete zudem eine Meldepflicht für Nerzzüchter und Tierärzte bei Coronasymptomen an.