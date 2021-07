Zertifikat im Restaurant oder Termin per SMS : So will das BAG Ungeimpfte noch überzeugen

Darum gehts Der Bundesrat verschiebt den Lockerungsschritt.

Ein Grund dafür ist die zu tiefe Impfquote.

Das BAG lanciert nach den Sommerferien erneut eine Informationskampagne. Daneben kursieren weitere Ideen, um die Impfbereitschaft zu erhöhen.

85 Prozent: So viele Personen müssten für die Herdenimmunität laut Experten geimpft oder genesen sein. Die Schweiz ist davon noch weit entfernt. Das ist ein Grund, warum Gesundheitsminister Alain Berset am 11. August die Corona-Massnahmen nicht lockern wird.

Der Bundesrat hatte versprochen, dass man in die Normalisierungsphase eintrete, sobald alle Willigen sich impfen lassen konnten. Jetzt rücken deshalb jene Personen in den Fokus, die der Impfung eigentlich positiv gegenüberstehen, ihren definitiven Impfentscheid aber noch nicht gefällt haben.

Während das BAG nach den Sommerferien mit einer neuen Kampagne informieren will, gehen andere Vorschläge zur Mobilisierung der Zögerer noch weiter. Wie weit indes der Staat gehen soll, um auch Ungeimpfte vor Covid zu schützen, ist umstritten.

Tests selber bezahlen

Wer an eine Party oder an ein Fussballspiel will, aber nicht geimpft ist, hat es heute relativ leicht: Er lässt sich in einer Apotheke oder einem Testzentrum bis zu 48 Stunden vor dem Anlass testen und erhält so für zwei Tage den Freipass, Veranstaltungen zu besuchen, die Besitzenden des Covid-Zertifikats vorbehalten sind. Der Test wird mit Steuergeldern bezahlt.

Geht es nach der FDP, soll sich das ändern: Die Partei fordert das Ende der kostenlosen Antigen-Schnelltests für Personen, die geimpft werden könnten, dies aber noch nicht getan haben und asymptomatisch sind. Gewisse Politiker aus anderen Parteien unterstützen diesen Vorschlag, etwa GLP-Nationalrat Martin Bäumle.

Zertifikat ausweiten

Eine Ausweitung des Covid-Zertifikats würde den Druck auf die Ungeimpften erhöhen – insbesondere, wenn diese die Tests selber bezahlen müssten. Der Präsident des Arbeitgeberverbands fordert das Covid-Zertifikat im Büro, Epidemiologe Marcel Tanner fürs Restaurant. «Ein Restaurantbesuch ist kein Grundrecht», sagt er. Betriebe und Veranstalter sollen laut Tanner jetzt vermehrt Zertifikate fordern. Bäumle geht gar soweit, dass er generell nur noch Personen mit Zertifikat in Innenräume lassen will.

Maskenpflicht nur noch für Ungeimpfte

Die amerikanische Behörde CDC erklärte im Mai, dass Geimpfte künftig auf die Maske verzichten können. Doch haben die Experten die Weisung nun wegen der Ausbreitung der Deltavariante wieder zurückgenommen.

Impfeinladung per SMS

In Spanien erhalten alle Bürger gemäss eines Impfplanes einen Termin per SMS. Die Teilnahme ist freiwillig, wer der Einladung aber nicht nachkommt, wird registriert. Ob dies praktisch funktioniert, stellt Taskforce-Experte Manfred Kopf in Abrede: «Für einen Impftermin werden Impfdosen vorbereitet, also aufgetaut. Wenn die Personen nicht zum Impfen kommen, müssten diese Impfdosen gegebenenfalls weggeschmissen werden. Man könnte allenfalls aktiv einen Terminvorschlag anbieten. Dieser müsste aber auf jeden Fall von der eingeladenen Person bestätigt werden.»

Impfprämie

Die Idee einer Prämie für Geimpfte brachte Helmut Dietl, BWL-Professor an der Universität Zürich, ins Spiel. «Würde man jeder Person, die sich impfen lässt, 1000 Franken bezahlen, wäre es viel wahrscheinlicher, die notwendige Anzahl an Geimpften zu erreichen, um die Pandemie zu beenden.» In den USA setzen Unternehmen auf weitere Anreize: Es gibt Donuts, Joints, Super-Bowl-Tickets oder Freibier.

Impfobligatorium

Staaten wie Frankreich und Italien machen Druck: Dort gilt für das Gesundheitspersonal eine Impfpflicht. «Wer mit älteren Menschen, für die das Virus eine grössere Gefahr darstellt, zusammenarbeitet, soll sich impfen lassen müssen», fordert auch Manfred Kopf. Dass der Anteil Ungeimpfter beim Pflegepersonal nach wie vor so hoch sei, habe ihn schockiert: «Sie arbeiten mit alten Menschen zusammen und stellen eine Gefahr für sie dar.» Die Ankündigung Macrons hat einerseits zwar Tausende zur Impfung mobilisiert, andererseits gab es landesweite Proteste.

Aufhebung sämtlicher Massnahmen

Mit dem Vorgehen, Druck auf die Ungeimpften auszuüben, um sie so zur Impfung zu motivieren, sind längst nicht alle einverstanden. Die SVP fordert schon seit Monaten, die besondere Lage und sämtliche vom Bundesrat verordneten Massnahmen aufzuheben. Auch aus anderen Parteien werden die Stimmen, die das fordern, lauter: «Am 11. August muss die besondere Lage aufgehoben werden. Ab dann sollen die Kantone selber entscheiden, wann sie die Massnahmen aufheben wollen», sagt etwa FDP-Nationalrat Marcel Dobler. Auch Mitte-Nationalrat und Präsident des Gewerbeverbands Fabio Regazzi fordert die Rückkehr in die Normalität.