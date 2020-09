Die weiteren Themen der Woche: Freezys unerwartete Freude an linearem Fernsehen und Moe in den Fängen des Konsumzwangs. «Drei x Drei» gibts gratis in der Radio-Section deiner 20 Minuten App, bei Spotify , Google Play sowie auf iTunes und Tune In

60 Leute in einem Onlinegame? «Ja, da verlier auch ich die Contenance», meint «Morning Show»-Moderatorin Andrea. Deswegen will sie diese Woche mit ihren Kollegen Moe und Freezy ihr neues Lieblingsgame «Fall Guys» diskutieren. Freezy fragt sich: «Kann man darin denn überhaupt gut sein?» – «Aber das ist ja auch das Geile an diesem Game, es ist Glückssache», meint Andrea. Dass es jedes Mal in hitzige Diskussionen eskaliere, sei Teil des Fun-Faktors.

Freezy funktioniert diese Woche analoger, er war in den Ferien im Tessin und dort gabs nichts zum Streamen, aber einen Fernseher ohne Digital-Aufzeichnung. «Untragbar», meint Moe. «20 Minuten Werbung, dann darfst du wieder 15 Minuten schauen.» Freezy selber findet am Ende einen unerwarteten Dreh. In der Not blieb er an einer Show hängen: «Moonshiners war echt noch gut». Zu Hause hätte er längst weitergezappt.