Pratteln: Hat es wegen einem Heizlüfter gebrannt?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in einem Einfamilienhaus an der Gartenstrasse in Pratteln im Kanton Baselland zu einem Brand, wie die Baselbieter Polizei am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand, die Bewohner des Einfamilienhauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Den Brand bemerkten sie kurz nach halb drei Uhr morgens und alarmierten umgehend den Notruf.