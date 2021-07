Rookiestyle - «Könnte ich bisexuell sein?»

Der Sexpert-Tipp

Es gibt Situationen , in d enen die Neugierde zu verschiedenen sexuellen Orientierungen erwacht . Das ist voll kommen ok ay und darf auch gerne erforscht werden. Gut ist , offen darüber zu sprechen und dann Schritt für Schritt auszuprobieren und immer wieder mal in sich zu gehen und zu schauen , wie es einem dabei geht und was für Gefühle gerade vorhanden sind. So , wie Sarah dies gemacht hat. Es gibt Menschen , die finden es ganz toll , genau zu wissen , was die Definition ihrer sexuellen Orientierung ist . Es gibt aber a u ch Menschen, die dies gar nicht möchten oder brauchen. Sie leben ihr Leben so, wie es gerade passt. Wichtig ist: Alles hat Zeit und nur du entscheidest, wie, wann und warum du etwas möchtest – natürlich immer im Einverständnis der anderen Person. Und solltest du dich fragen, ob du bisexuell sein könntest, habe ich eine ganz einfache Gegenfrage für dich: Wie hast du gemerkt, dass du hetero bist?

*Corinne Rietmann ist Fachperson in Bildung und Beratung sexuelle Gesundheit und Projektleiterin Bildung und Prävention bei GummiLove.