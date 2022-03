Hörprobleme nach Angriff – «Könnte irreparable Schäden haben» – Pocher war nach Ohrfeige mehrmals beim Arzt

1 / 9 Nach Ohrfeigen-Attacke: Oliver Pocher hat sich erstmals zum Vorfall geäussert. IMAGO/kolbert-press Auf Instagram hat sich Pocher in einem rund 14-minütigen Video geäussert. DUKAS Er trage eventuell irreparable Schäden am Ohr davon und höre aktuell gewisse Frequenzbereiche nicht. IMAGO/Revierfoto

Darum gehts Am Samstag sass Oliver Pocher im Publikum eines Box-Events und wurde unvermittelt geohrfeigt.

Nun äussert sich Pocher erstmals zur Attacke.

Er leidet unter Hörproblemen und möchte die Tat zur Anzeige bringen – und die maximale Entschädigung vor Gericht erringen.

Oliver Pocher sitzt am Samstagabend bei einem Box-Event nichtsahnend im Publikum, als ihm jemand unvermittelt ins Gesicht schlägt. Der 44-Jährige, der sich den Kampf zwischen Felix Sturm und István Szili in Dortmund anschauen wollte, fällt ob der Heftigkeit der Ohrfeige fast vom Stuhl, neigt sich völlig perplex zur Seite und steht schliesslich auf, um sich in Sicherheit zu bringen. Wie sich später herausstellt, handelt es sich beim Angreifer um den Rapper und Comedian Omar alias Fat Comedy. Schon kurze Zeit nach dem Vorfall tauchte ein Video des Angriffs auf Omars Instagram-Profil auf.

«Menschen im Ring sollten Boxen»

Nun hat sich Oliver Pocher erstmals zur Ohrfeige geäussert, wie die «Bild» berichtet. In einem rund 14-minütigen Video, das er in seinem Instagram-Kanal gepostet hat, meldet er sich zu Wort. «Gerade haben Will Smith und Chris Rock den Vorfall vom Samstag nachgespielt», nimmt er auf den Skandal bei den Oscarverleihungen Bezug. Dann geht er auf die Geschehnisse in Dortmund ein: «Wenn man bei einem Boxkampf ist, geht es darum, dass die Menschen im Ring boxen, aber nicht vorne geschlagen werden», betont der Komiker. Er habe sich bewusst einige Tage Zeit genommen, um sich eine angemessene Reaktion auf die Ohrfeige zurechtzulegen.

Pocher schildert, dass der Angriff mit gesundheitlichen Folgen für ihn verbunden sei. «Ich war seither mehrmals beim Arzt, und mein Ohr ist ziemlich angeschlagen», so der 44-Jährige. Wenn er Pech habe, könnten die Schäden irreparabel sein. «Ich kann gewisse Frequenzbereiche nicht mehr hören», so Pocher.

«Das ist feige, hinterhältig, arglistig und wurde gefilmt»

Wenig überraschend ist dementsprechend, dass Oliver Pocher alles andere als erfreut ist darüber, was an dem Abend passiert ist: «Das war eine Nummer, die so gar nicht geht. Das ist feige, hinterhältig, arglistig und wurde gefilmt.» Kurz nach dem Schlag befürchtete er noch Schlimmeres: «Und dann steht da ein Typ, der dir auch noch hinterhergeht und du weisst nicht, zückt der noch ein Messer?»

Der 44-Jährige nahm auch die Gelegenheit wahr, anzukündigen, dass er rechtliche Schritte gegen den Rapper Omar einleiten werde: «Es wird ein Gespräch geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird an einem Tisch stattfinden – da sitzen Staatsanwaltschaft und Richter bei, die sich das anhören. Und dann werden wir mal sehen, was dann passiert. Das ist nicht nur hinterhältig, das ist Körperverletzung», so Pocher.

Pocher will maximale Entschädigung vor Gericht

Ihm gehe es vor allem auch darum, zu signalisieren, dass eine solche Verhaltensweise aufgrund von Meinungsverschiedenheiten nicht in Ordnung sei. «Man kann doch nicht sagen: Wenn dir jemand nicht gefällt, wird er geschlagen. So funktioniert die Welt nicht. Wir haben Regeln.» Zudem kündigt Pocher an, vor Gericht eine möglichst hohe Strafe herausholen zu wollen: «Wir werden das vor Gericht mit allen Mitteln klären, mit abschreckender Wirkung. Wir werden auf eine maximale Summe gehen in allen Bereichen. Ich brauche das Geld nicht. Wir werden das Geld verteilen.»