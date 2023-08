ChatGPT hat für uns Outfits zusammengestellt

«Mein Highlight des Looks ist, dass ich ihn wieder ausziehen kann»

Für diesen Versuch haben Videoproducerin Sarah, Social Media Manager Brian und Mode-Redaktorin Johanna den KI-Chatbot ChatGPT jeweils einen Look zusammenstellen lassen. Damit das Styling mit Kleidungsstücken aus dem eigenen Kleiderschrank klappt, haben sie dem Chatbot jeweils ihren eigenen Stil beschrieben. Anschliessend haben sie den Anlass eingegeben, den sie mit dem Look besuchen wollten.

Die Resultate sind durchmischt. Während Johanna mit ihrem Party-Look zufrieden ist, ist Social Media Manager Brian alles andere als glücklich mit seinem Date-Night-Outfit. «Mein Highlight des Looks ist, dass ich ihn wieder ausziehen kann», so sein Fazit. Auch Videoproducerin Sarah ist kein Fan vom KI-Styling: «Auf einer Skala von eins bis zehn gebe ich dem Look eine Vier.»

Das solltest du beachten

Wenn du deine Outfit-Fragen in Zukunft von der künstlichen Intelligenz beantworten lassen willst, solltest du bei der Beschreibung deines Stils genau sein. So gehst du auf Nummer sicher, dass du die Kleider schon besitzt.

Obwohl nicht jeder Look zum Volltreffer wird, sind sich alle einig: Vor allem am Schuhwerk haperts. Willst du dir also selbst ein Outfit von der KI zusammenstellen lassen, gibst du einfach so oft «schlage mir ein anderes Paar Schuhe vor» ein, bis der Look für dich passt. Oder du machst das Styling (zumindest den Teil mit den Schuhen) halt trotzdem selbst.