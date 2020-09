In der Schweiz wurden Ende 2019 insgesamt 80 Wölfe, davon sind rund 30 Jungwölfe, in acht Rudeln nachgewiesen. Nimmt das Volk am 27. September das revidierte Jagdgesetz an, können Kantone künftig unter bestimmten Voraussetzungen einzelne Wölfe zum Abschuss freigeben, bevor diese einen Schaden angerichtet haben (siehe Box). Nach dem aktuellen Jagdgesetz dürfen Kantone hingegen erst Massnahmen gegen Einzelwölfe ergreifen, wenn diese erheblichen Schaden an geschützten Herden angerichtet haben.