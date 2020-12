In Österreich gelten ab Donnerstag in den Skigebieten verschärfte Massnahmen. Die Schweiz will darauf aber nicht reagieren und hält weiter an den bestehenden Massnahmen fest.

Darum gehts: In Österreich gilt seit Donnerstag eine FFP2-Maskenpflicht in den Skigebieten beim Anstehen und in der Gondel.

In den noch offenen Schweizer Skigebieten gilt nach wie vor: Auch Hygienemasken reichen aus.

Gemäss Experten braucht es in den Skigebieten keine FFP2-Masken.

In Österreich öffnen manche Skigebiete für Einheimische – es gilt ab Donnerstag aber in allen Skigebieten beim Anstehen und in der Gondel eine FFP2-Maskenpflicht für über 14-Jährige. So wollen die Nachbarn die Skisaison retten. Während Graubünden die Zahl der Gäste beschränkt, haben diverse Kantone die Skigebiete ganz geschlossen. Dort, wo die Skigebiete noch offen sind, sind auch Hygiene- und Stoffmasken erlaubt.

Könnte das Vorschreiben von FFP2-Atemschutzmasken, die auch den Träger schützen, weitere Schliessungen verhindern? Im Kanton Bern will man von der Idee der Österreicher nichts wissen. Pressesprecher Gundekar Giebel von der Gesundheitsdirektion Bern sagt dazu: «Einen Wechsel auf FFP2-Maskenpflicht in den Skigebieten steht momentan nicht zur Diskussion. Wenn es so weit kommen sollte, hätte sich die Lage wahrscheinlich sowieso arg verschlechtert. Dann müsste man die Bewilligungen überdenken. Wir beobachten die Lage aber ganz genau, wissen immer, wie viele Wintersportunfälle in den Spitälern behandelt werden, und können die Skigebiete jede Tag schliessen, falls das nötig wäre.»

Die Maskentypen Hygienemasken: Kennt man auch unter dem Namen chirurgische Masken. Wie der Name bereits sagt , wurden diese schon vor Corona von vielen Ärzte n und Zahnärzte n verwendet, zum Beispiel für chirurgische Eingriffe. Sie schützt Patienten und andere Menschen in der nahen Umgebung vor Tröpfchen, der Träger wird aber nicht geschützt.

Stoffmasken: Die Stoffmasken, auch bekannt als Community-Masken, bieten je nach Ausführung wenig Schutz. Die Swiss National C ovid -19 - Science - Task f orce hat Empfehlungen für die minimalen Anforderungen an Stoffmasken ausgearbeitet, damit sie eine akzeptable Schutzwirkung entfalten können.

Atemschutzmasken: Dazu gehören auch die FFP2-Masken. Sie schützen die Trägerin oder den Träger vor festen und flüssigen Partikeln und Aerosolen. Das BAG empfiehlt solche Masken für den privaten Gebrauch nicht.

Beim Skigebiet Meiringen Hasliberg heisst es, man sei mit der allgemeinen Maskenpflicht zufrieden. Über die Vorgaben der Behörden will man nicht hinausgehen. «Wir orientieren uns an den Vorgaben des Kantons Bern», so Pressesprecher Simon Schmid.

Pressesprecher Stefan Reichmuth von den Arosa Bergbahnen AG sagt dazu: «Die Maskenfrage ist schon lange ein riesiges Thema. Wir halten uns da an die Empfehlungen der Swiss-Covid-Taskforce. Unser Schutzkonzept wurde vom Kanton Graubünden bewilligt, und wir beobachten die Situation genau.»

Infektiologen sind sich einig

Laut Philip Tarr, verantwortlich für Infektiologie und Spitalhygiene im Kantonsspital Baselland, reichen die klassischen Hygienemasken für den Schutz vor Ansteckungen. «Bei der Visite auf der normalen Bettenstation ziehe ich auch bei Corona-Patienten eine normale chirurgische Maske an.» In Skigebieten reiche daher das Tragen einer Hygienemaske aus.

Auch Infektiologe Andreas Cerny vom Moncucco-Spital in Lugano ist von den Hygienemasken überzeugt. «Das sieht man auch im asiatischen Raum. Dort sind Hygienemasken seit Jahren verbreitet , und sie funktionieren. Damit konnten sie in der Vergangenheit die Verbreitung von Viren gut verhindern . » Natürlich seien die FFP2-Masken die beste Variante mit der besten Schutzwirkung. Man müsse aber bedenken, dass sich nach wie vor die meisten Menschen zu Hause ansteckten und nicht im öffentlich en Raum. Cernys goldene Regel: Bei Symptomen wie Halsweh, Husten oder Niesen sollte man sich sofort testen lassen . «Die normale n Influenzaviren sind momentan in der Schweiz noch nicht fest verbreitet , und die Ansteckungszahlen mit S ars- CoV-2 sind immer noch hoch. Und falls man niesen muss, dann unbedingt in die Ellbogenbeuge.» Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verweist auf s e ine aktuellen Masken e mpfehlungen. FFP2-Masken empfiehlt es dabei nicht für den privaten Gebrauch.