Eine Reddit-Community hat bei der Gamestop-Aktie eine Kursrally angestossen. Damit wollen die Privatanleger den etablierten Finanzinstituten ein Schnippchen schlagen. Aus diesem Grund hat das deutsche Broker-Unternehmen Trade Republic am Donnerstagabend den Handel von Aktien von Firmen wie Gamestop, AMC, Blackberry, Nokia, Express Inc. und Bed Bath & Beyond gestoppt.