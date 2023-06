Kachowka-Staudamm: Gibt es noch mehr Sprengungen?

Nach dem Bruch des Kachowka-Dammes in der südukrainischen Region Cherson sind Landstriche weiträumig überflutet, Tausende Menschen müssen evakuiert werden. Derweil beschuldigen sich die Ukraine und Russland gegenseitig. Russland hält den Grossteil des Gebiets Cherson besetzt. Entgegen der Einschätzung vieler internationaler Beobachter hat Moskau behauptet, Kiew habe den Staudamm gezielt zerstört. Russische Militärblogger meinen, die ukrainischen Truppen könnten nun in dem besetzten Gebiet leichter vordringen, um die Region und dann auch die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim zurückzuerobern.

Die Ukraine weist das als russische Propaganda zurück und betont, dass russische Truppen den Staudamm und das Wasserkraftwerk vermint und dann gesprengt hätten. Ziel dieses «Terroranschlags» aus Kiewer Sicht sind russische Pläne, die geplante ukrainische Grossoffensive auszubremsen. Wie das Zentrum für journalistische Recherchen CJI unter Berufung auf Anwohner berichtet, zerstört die russische Armee Dämme an Stauseen. Eine weitere Taktik sei, die Dämme so zu manipulieren, dass das Wasser überläuft und Strassen und Felder überschwemmt.

Russen versuchen, weitere Dörfer zu fluten

Nicht näher genannte Quellen haben gegenüber CJI Fotos vom Stadtrand der besetzten Stadt Tokmak geschickt. Darauf sei zu sehen, wie russische Soldaten an der Ausfahrt in Richtung Berdiansk einen Damm in der Nähe der Brücke über den Tokmachka-Fluss errichtet haben. Dadurch werden die Ufer des Flusses überflutet. Nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung der Stadt Tokmak, Oleksandr Chub, bestehe keine unmittelbare Gefahr für die Häuser der Menschen, doch es wurden bereits Felder am Stadtrand überflutet.