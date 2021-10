Wegen Fabrikschliessungen : Könnten On-Schuhe an Weihnachten in den Regalen fehlen?

Darum gehts Wegen Lieferengpässen könnte der Schweizer Laufschuhhersteller On in eine finanzielle Notlage geraten.

Das Unternehmen schweigt zu möglichen Konsequenzen.

Nach einem fulminanten Börsenstart hat die Aktie eingebüsst, die Anleger sind verunsichert.

Der Jubel über den Börsengang des Schweizer Turnschuhherstellers On ist verstummt. Der Grund: Die steigenden Covid-Fallzahlen in Vietnam beeinträchtigen das Geschäft, berichtet die «SonntagsZeitung» . Fabriken mussten wegen Corona-Fälle schliessen. Für On sind das schlechte Nachrichten. Das Zürcher Unternehmen , woran auch Tennisstar Roger Federer mitbeteiligt ist, stellt praktisch alle Schuhe in Vietnam her. Wie stark die Schliessungen On treffen, kommentiert die Firma nicht.

Eine Sprecherin nimmt wegen der vom US-Börsengesetz vorgeschriebenen Quiet Period keine Stellung zu möglichen Schliessungen oder Umsatzeinbrüchen. Fehlen an Weihnachten viele On-Schuhe in den Regalen? Auch diese Frage bleibt unbeantwortet . Im Detail nimmt On dagegen im Börsenprospekt Stellung. «Wir wurden in der Vergangenheit und werden weiterhin nachteilig beeinflusst von Betriebsstörungen im Zusammenhang mit Covid-19», steht dort. Das Unternehmen verweist auf «Unterbrüche in der Lieferkette und den Geschäftstätigkeiten.»

«Könnte zur Insolvenz führen»

On rechnet damit, dass diese Probleme andauern und die finanzielle Situation der Firma für den Rest des Jahres 2021 und im 2022 negativ beeinflussen. Doch damit nicht genug. Der Laufschuhhersteller warnt vor möglichen existenzbedrohenden Auswirkungen für sich und seine Zulieferer. «Jeder der genannten Gründe könnte zu ihrer oder unserer finanziellen Notlage oder zur Insolvenz führen.»

Es sei jedoch nicht klar, wie realistisch dieses Worst-Case-Szenario sei, schreibt die «SonntagsZeitung» weiter. Zudem ist On beim Versuch, das Klumpenrisiko Vietnam zu vermindern – wo der Laufschuhhersteller alle Schuhe produziert, gescheitert. Der Beginn der Herstellung von Schuhen in Indonesien musste wegen Covid-19 aufgeschoben werden.

Begeisterung für On-Aktie hat sich nach Senkrechtstart gelegt

Die Begeisterung für die On-Aktien hat sich nach dem Börsenstart nach Mitte September gelegt. Nach einem Plus von 46 Prozent am ersten Tag und noch höheren Werten in den Tagen danach, war das Unternehmen mehr als 10 Milliarden Dollar wert. Doch auch weil On zu den Problemen in Vietnam derzeit schweigt, ist der Kurs in den letzten Tagen abgerutscht – zuletzt bis zu einem Viertel weniger als beim Börsenstart.

