Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Unterbeschäftigung – die durch die Corona-Pandemie verursachte Krise hinterlässt schmerzhafte Spuren in der Arbeitswelt, wie der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) warnt. Am stärksten treffe es die Menschen mit den niedrigsten Einkommen, hiess es am Donnerstag an einer Medienkonferenz. Die Ämter rechnen mit tausenden zusätzlichen Sozialhilfeempfängern.