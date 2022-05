«Köppel ist Journalist und Nationalrat – das führt irgendwann zu Konflikten»

SVP-Nationalrat und «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel muss mit einem Strafverfahren rechnen. Am Mittwoch hob die Immunitätskommission des Nationalrats die Immunität von Köppel auf. Die Immunitätskommission sei mit fünf zu drei Stimmen bei einer Enthaltung zum Schluss gekommen, dass die Nationalrat Köppel vorgeworfene Handlung in unmittelbarem Zusammenhang mit seiner amtlichen Stellung beziehungsweise Tätigkeit als Nationalrat stehe und er deshalb den Schutz der relativen Immunität (siehe Box) geniesse, schreiben die Parlamentsdienste in einer Medienmitteilung. Dies, auch wenn er im vorliegenden Fall als Journalist gehandelt habe.

Vorgeworfen wird ihm, das Kommissionsgeheimnis verletzt zu haben. Am 24. März informierte Köppel in seinem Videokanal «Weltwoche-Daily» über die Beschlagnahmung von Waren einer Schweizer Uhrenfirma in Russland durch den russischen Geheimdienst. Köppel wird verdächtigt, damit Informationen, zu denen er in seiner Eigenschaft als Mitglied der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats Zugang hatte, veröffentlicht zu haben.