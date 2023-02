Erkennst du diesen US-Rapper? 

Chris Putnam/Future Publishing via Getty Images

Post Malone bei seinem Auftritt in Sydney.

Chris Putnam/Future Publishing via Getty Images

Post Malone bei seinem Auftritt in Sydney.

Bei einem Auftritt am 2. Februar 2023 in Sydney waren Fans schockiert.

Post Malone hat viel an Gewicht verloren.

Am 2. Februar gab der «Rockstar»-Musiker ein Konzert in Sydney. Auf Bildern und Videos ist zu erkennen, dass der Musiker viel an Gewicht verloren hat.