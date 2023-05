Gewalt: Körperliche Angriffe und Demütigungen gehören zum Alltag an Zürcher Schulen

Das Ergebnis: 50 Prozent der Befragten gaben an, dass es an der Volksschule «gelegentlich» bis «häufig» zu körperlichen Angriffen, die sich Schülerinnen und Schüler gegenseitig zufügen, kommt. Dies schreibt der «Tagesanzeiger». Doch auch psychische Gewalt wird an den Schulen oft verübt: 66 Prozent der Befragten berichten davon, dass psychische Gewalt gelegentlich bis häufig vorkomme. «Dazu gehören Beleidigungen, Drohungen, bewusstes Ausgrenzen und auch Androhung von physischer Gewalt», sagt ein an der Studie beteiligter Forscher.