Genf–Amsterdam: Koffer in Easyjet-Flieger geht in Flammen auf – «Alle gerieten in Panik»

Am Donnerstagnachmittag hob am Flughafen Genf ein Flugzeug der Billig-Airline Easyjet Richtung Amsterdam ab. «Ich bin gleich nach dem Start eingeschlafen und hörte plötzlich: ‹Feuer! Feuer! Feuer!› Ich hatte richtig Angst», sagt ein Passagier gegenüber «20 Minutes».

Das gestartete Flugzeug kehrte daraufhin nach ungefähr fünf bis zehn Minuten zurück. Den Angaben des Passagiers zufolge war der Vorfall auf eine elektronische Zigarette zurückzuführen, die in einem Koffer aufleuchtete. Dieser war in den Gepäckfächern über den Reisenden verstaut.

Reisende löschten Koffer mit Wasserflaschen

«Angst grösser als Schaden»

Am Flughafen Genf warteten bereits Feuerwehr, Polizei und Sanitäter mit mehreren Fahrzeugen. «Die Feuerwehrleute sind an Bord gegangen und haben uns evakuiert. Am Ende war die Angst grösser als der Schaden», so der Passagier.