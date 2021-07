Bad Ragaz SG - Koffer von Mutter und Kind weg – statt in die Ferien gehts zurück nach Hause

Justyna Landmann (36) aus Thalwil wollte kürzlich einen Kurzurlaub mit ihrem Sohn Niklas (4) im Engadin verbringen. Die ersten Ferien der Mutter mit dem Sohn verliefen aber nicht wie geplant. Bei einem Zwischenaufenthalt in Bad Ragaz am 25. Juni wollten die beiden die St. Galler Ortschaft erkunden und haben ihren Koffer dafür am Vormittag in einem Schliessfach am Bahnhof untergebracht.