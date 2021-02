Von Oktober bis Dezember 2020 hat der Zürcher Tierschutz im Rahmen seiner Kampagne «echt Pelz – echt grausam» in zwölf Modegeschäften in verschiedenen Regionen die Deklaration von 147 Pelzartikeln überprüft. Obwohl auch nach acht Jahren die Deklarationspflicht immer noch missachtet wird, die 2013 erlassen wurde, gibt es auch positive Beispiele: In Luzern hat Mode Kofler für eine «grosse Überraschung» gesorgt, wie der Zürcher Tierschutz am Montag mitteilte.