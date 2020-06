vor 1h

Uzwil SG

Kohlmeisen brüten in Aschenbecher

Ein Leser-Reporter hat in einem Aschenbecher ein Vogelnest entdeckt. Zum Schutz der Jungtiere hat er ein Plakat angebracht. Ein Vogelexperte erklärt den speziellen Brutort.



von Michel Eggimann, Jil Rietmann

1 / 12 Am Dienstag fand Timo Niedermann einen brütenden Vogel in einem Aschenbecher in Uzwil SG. Foto: Leser-Reporter Als er nach seiner Mittagspause bei der Eishalle in Uzwil vorbeilief, fielen ihm zwei Vögel auf, die direkt in einen Aschenbecher flogen. Leser-Reporter « Ich fragte mich, wieso diese Vögel da reinfliegen und schaute nach » , sagt Niedermann. Leser-Reporter

Darum gehts In Uzwil brüten Kohlmeisen in einem Aschenbecher.

Zwei Jungtiere sind bereits geschlüpft – eines davon ist wohl tot.

Der Leser-Reporter hat zum Schutz der Tiere ein Plakat gestaltet.

Ein Vogelexperte erklärt den Brutort, den die Vögel gewählt haben.

Als Timo Niedermann a us Sonnental SG a m Dienstag nach seiner Mittagspause bei der Eishalle in Uzwil vorbeilief, fielen ihm zwei Vögel auf, die direkt in einen Aschenbecher flogen. « Ich fragte mich, wieso diese Vögel da hinein fliegen und schaute nach » , sagt Niedermann. Als er in den Aschenbecher schaute, traute d er 19-Jährige seinen Augen kaum. « Ich sah auf einem Nest e ine Kohlmeise s itzen , die gerade am A usbrüten war » , so Niedermann. Ein Junges war sogar schon geschlüpft. Er fragte sich, wieso die Vögel sich genau diesen speziellen Ort zum Brüten ausgesucht ha tt en.

Er habe dann ein Infoblatt gestaltet und es beim Aschenbecher angebracht. Auf dem Infoblatt steht: «Bitte nicht benutzen aus Rücksicht vor brütenden Vögeln.» Niedermann hofft, dass sich die Leute daran halten und die Vögel im Aschenbecher in Sicherheit sind. «Dass ich ein Plakat machen muss, war für mich als Tierfreund selbstverständlich. Wenn man nicht weiss, dass Vögel dort drin sind, werfen alle ihre Zigistümmel in den Aschenbecher.» Er werde jetzt regelmässig dort vorbeischauen und das Plakat wieder wegnehmen, falls die Meisen ihr Nest verlassen haben.

Am Donnerstag hat Niedermann eine traurige Entdeckung gemacht. «Ein Junges liegt regungslos neben dem Nest. Es ist wohl tot», sagt er. Ein Junges sei jedoch wohlauf. Zwei Junge sind noch nicht geschlüpft, er gehe aber davon aus, dass dies bald geschehen werde.

Aschenbecher kein spezieller Brutplatz für Vögel

Livio Rey, Biologe der Vogelwarte Sempach, sagt: «Der junge Mann hat genau das Richtige gemacht. In einem solchen Fall ist es wichtig, auf den Nestplatz aufmerksam zu machen und die Jungen so zu schützen.» Auf den Aschenbecher als Brutort angesprochen, meint der Experte, dieser Ort sei für Meisen kein spezieller Platz zum Brüten. Er erklärt: «Für Vögel spielt es keine Rolle, ob das nun eine Höhle im Wald, sonst ein geschützter Ort oder eben ein Aschenbecher ist. Dieser Brutplatz der Vögel erscheint vor allem uns Menschen als aussergewöhnlich.»

Vögel w üssten nicht, dass es in e inem Aschenbecher A bfall hat. Solange Vögel an ihren Brutstellen nicht gestört w ürden oder die Temperaturen nicht zu hoch s eien , könnten Vögel auch an für uns Menschen aussergewöhnlichen Orten erfolgreich brüten . « Natürlich würde nicht jeder Vogel in eine m Aschenbecher brüten , es kommt ganz darauf an, wie anpassungsfähig er ist » , erklärt Rey .

Vögel brauchen Zigarettenstummel für Nestbau

V ermutlich könnten die Vögel die Asche nicht riechen , denn die meisten Vögel hätten keinen besonders guten Geruchssinn. Eine Studie h abe aber gezeigt, dass gewisse Vögel sogar extra Zigarettenstummel für ihren Nestbau b enutzen . Das, weil dann anscheinend weniger Parasiten i n das Nest kriechen , was für d ie V ö gel ja gut sei.