Koi Pla: Thai-Gericht kann Krebs auslösen

Die thailändische Küche gilt als gesund, vielfältig und schmackhaft. Sie ist auch hierzulande sehr beliebt. Es gibt jedoch ein Gericht, das katastrophal für deine Gesundheit sein kann. Und zwar so sehr, dass schon ein einziger Bissen davon zu Leberkrebs führen kann. Es wird sogar angenommen, dass es jedes Jahr für den Tod von 20’000 Menschen in Thailand verantwortlich ist.



Das Gericht ist in der thailändischen Provinz Khon Kaen sehr beliebt und als Koi Pla bekannt. Es besteht aus gehacktem rohem Fisch, der mit Kräutern, Gewürzen und Zitronensaft zerkleinert wird. Es wird von Millionen Thailändern gegessen, ist aber besonders beliebt im Isan, der nordöstlichen Region des Königreichs, die als Armenhaus des Landes gilt. Nun ist es aber nicht der Fisch selbst, der bei denjenigen, die ihn essen, tödlichen Leberkrebs verursachen kann, sondern die parasitären Würmer, die in ihm leben.