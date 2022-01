Basel – «Kois gehören einfach nicht in den Rhein»

Am Sonntag machte ein News-Scout in der Nähe des Rheinbads Breite eine kuriose Entdeckung. Ein Koi-Karpfen schwamm im Rhein. «Ich war mit meiner Familie spazieren, als mein Sohn einen seltsamen Fisch im Rhein schwimmen sah», so der News-Scout. Sein Sohn habe gefragt, was es für eine Fischart war. «Er dachte zuerst, der Fisch wäre tot, da er nicht gleich herumschwamm», sagt der Mann. Die orange Farbe des Fisches sei ihm seltsam vorgekommen.