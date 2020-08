vor 38min

Gefahr lauert online Kokain, LSD und Crystal Meth sind einfach über Instagram zu kaufen

Auf Instagram reicht oft schon ein einfaches Like, um Drogen angeboten zu bekommen. Dies ist gefährlich, da insbesondere Jugendliche die Plattform rege nutzen.

von Dominique Zeier

1 / 8 Bei einem Versuch von STRG_F zeigt sich, wie einfach es ist, auf Instagram an Drogen zu kommen. Screenshot Youtube Unzählige Accounts bieten dort die illegalen Substanzen zum Kauf an. Screenshot Youtube Obwohl Instagram immer wieder solche Accounts löscht, bleibt das Problem bestehen. Screenshot Youtube

Darum gehts Über die Social-Media-Plattform Instagram werden immer wieder harte Drogen verkauft und angepriesen.

Es gibt Tausende solcher Profile, die einzig zum Zweck des Drogenhandels erstellt wurden.

Ein Versuch zeigt, wie einfach es ist, an die illegalen Substanzen zu gelangen.

Obwohl Instagram aktiv daran arbeitet, solche Accounts zu löschen, bleibt das Problem bestehen.

Wenn Minderjährige an Drogen geraten, kann dies schnell gefährlich werden. Dies zeigen zwei Fälle aus dem Kanton Luzern. So starben im Frühjahr 2020 zwei Jugendliche nach der Einnahme von verschiedenen Drogencocktails. Bereits im Jahr 2018 war es in Luzern zu zwei Todesfällen von Jugendlichen gekommen, die eine Überdosis an Drogen zu sich genommen hatten. Gegen 50 weitere waren Ermittlungen aufgenommen worden. Im Prozess ging es um Gras, aber auch härteten Stoff wie Ecstasy, Kokain, Oxycodon und MDMA.

Damit aber nicht genug. Auch am Zollikerberg in Zürich wurde erst kürzlich ein solcher Fall bekannt, bei welchem zwei Jugendliche ums Leben kamen, nachdem sie wohl Drogen konsumiert hatten. Es wird vermutet, das noch viele weitere Jugendliche aus der Region regelmässig Drogen und rezeptpflichtige Medikamente konsumieren und diese auch selbst verkaufen. Mutmasslich geschieht dies alles über das Internet. Wie einfach dies ist, zeigt ein Bericht von STRG_F, dem digitalen Jugendangebot von ARD und ZDF.

«Der Algorithmus kennt meine Präferenzen»

Im Zentrum des Berichts steht die Social-Media-Plattform Instagram. Über sie werden immer wieder verschiedenste Drogen und Medikamente angeboten und verkauft. «Wenn man weiss, nach welchen Schlagwörtern und versteckten Botschaften man suchen muss, wird man auf Instagram ganz schnell fündig», erklärt ein anonymer Kenner der Szene. Dort gebe es auch ganze Netzwerke von Händlern, Produzenten und Käufern.

Um zu testen, wie einfach es tatsächlich ist, an die Drogen zu kommen, hat STRG_F einen falschen Instagram-Account erstellt. Dabei reichte es schon aus, mehreren anderen Accounts zu folgen, die Drogenbilder posten, um unzählige Nachrichten zugeschickt zu bekommen. Darin werden alle möglichen Substanzen von Gras über Lean (ein Mix aus Codein-haltigem Hustansaft und Sprite) bis hin zu Medikamenten angeboten.

Bei der Suche nach Drogen spiele der Algorithmus von Instagram eine grosse Rolle, so der anonyme Informant: «Ich persönlich will so hartes Zeugs ja gar nicht sehen, sondern suche nur nach etwas Gras. Aber der Algorithmus merkt sich meine Präferenzen und zeigt mir mit der Zeit immer härteren Stoff wie Crystal Meth.»

«Instagram löscht jeden Nippel, das aber nicht»

Der Kauf von diversen Drogen läuft schliesslich ganz einfach ab. Es wird auf eine der bereits eingegangenen Nachrichten geantwortet und eine Bezahlung mit Bitcoins vereinbart. Rund 60 Prozent der bestellten Ware werden schliesslich auch geliefert. Beim Rest handelte es sich wohl um einen Scam. In den Paketen befinden sich unter anderem das Beruhigungsmedikament Xanax, Ecstasy-Pillen, Gras und auch der Hustensaft Makatussin, der aus der Schweiz stammt und in der Szene besonders begehrt ist.

Die Reporterin zeigt sich erstaunt darüber, wie einfach das alles abgelaufen ist. «Das ist viel weniger Aufwand, als sich an einen Bahnhof zu stellen und jemanden anzuquatschen. Während Instagram jeden Nippel löscht, war all das ganz einfach erhältlich, sogar Morphin haben sie uns geschickt.» Gefährlich sei dies natürlich vor allem auch, weil besonders viele Jugendliche die Plattform nutzen.

Codein mit Kokain

Beim Test der zugeschickten Substanzen durch die Medizinische Hochschule Hannover zeigt sich schliesslich: Selbst bei zwei Flashcen Lean, die in derselben Sendung verschickt wurden, zeigen sich Unterschiede. In einer Flasche befindet sich Codein, während die zweite Flasche das etwa doppelt so starke Hydrocodein enthält. Tatsächlich findet sich aber weniger Hydrocodein als Codein in den Flüssigkeiten.

Ausserdem konnten in einer der Flaschen Spuren von Kokain nachgewiesen werden. Zwar hätte die Menge wohl nicht ausgereicht, um einen massgeblichen Einfluss auf den Konsumenten zu haben, es zeigt aber dennoch, dass es bei der Herstellung des Lean wohl zu Kreuzkontamination gekommen ist. Auch die Tatsache, dass sich einmal Codein und einmal Hydrocodein in den Flaschen befanden, beweist, dass man sich niemals sicher sein kann, was sich tatsächlich in den Produkten, die gekauft wurden, befindet.

1,3 Millionen Inhalte entfernt

Als Instagram mit diesen Tatsachen konfrontiert wurde, fiel die Antwort kurz aus. Man entferne solche Inhalte, sobald man sie finde. «Zwischen Januar und März hat die Plattform 1,3 Millionen Inhalte entfernt, die im Zusammenhang mit Drogenverkäufen standen, 95 Prozent davon wurden proaktiv gefunden, bevor sie jemand gemeldet hat.»

Tatsache ist allerdings, dass bis zur Veröffentlichung der Berichterstattung nur zwei der zehn Accounts, von welchen STRG_F bestellt hatte, gelöscht worden sind. Seit der ersten Kontaktaufnahme sind bis anhin vier Monate vergangen. Ausserdem wird es diesen beiden gelöschten Händlern leichtgefallen sein, einfach einen neuen Account zu erstellen. Mit der Löschung eines problematischen Accounts ist das Problem also noch lange nicht behoben.