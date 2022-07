Luzern: Kokainlieferant nahm seine Tochter (13) zur Drogenübergabe mit

1 / 6 Das Luzerner Kriminalgericht hat einen Mann zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Gerichte Luzern Der heute 49-Jährige hatte während mehrerer Jahre Kokaintransporte durchgeführt. So brachte er etwa Kokain von Saint-Louis in Frankreich über die Grenze in die Schweiz. Wikipedia/Roehrensee/CC-BY-SA-3.0 Die Drogen lieferte er etwa an einen Auftraggeber in Luzern. 20min/vro

Wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz hat das Luzerner Kriminalgericht einen 49-jährigen Mann schuldig gesprochen. Dieser hatte zwischen August 2016 und April 2019 mehrfach Drogentransporte mit Kokain durchgeführt und auch selbst Kokain gekauft und weiterverkauft. So hatte er in dieser Zeit in Luzern insgesamt 600 Gramm Kokain gekauft. Die Drogen verkaufte er in der Stadt Luzern und der Agglomeration an verschiedene Abnehmer.

Seinen ersten Kokaintransport hat er im Herbst 2018 durchgeführt. Damals fuhr der Mann mit dem Auto nach Saint-Louis in Frankreich, direkt an der Grenze zur Stadt Basel. Auf dem Parkplatz eines Supermarkts wartete er auf den Drogenlieferanten. Danach fuhren die beiden über die Grenze nach Basel – jeder in seinem eigenen Auto und nicht direkt hintereinander. Auf einem Parkplatz in Basel stieg schliesslich der Drogenlieferant in das Auto des Verurteilten ein und deponierte dort einen Sack mit Kokainfingerlingen. Ingesamt handelte es sich um eine Menge von 500 Gramm. Danach stieg der Lieferant aus und der Verurteilte fuhr mit dem Kokain nach Luzern, wo er dieses seinem Auftraggeber übergab.

3 Jahre Freiheitsstrafe

Später folgten weitere Transporte, bei denen der Mann unterschiedliche Mengen an Kokaingemisch erhalten hat und dieses nach der Fahrt an seinen Auftraggeber übergab. Bei einer Kurierfahrt im Jahr 2019 hatte der Mann gar seine jugendliche Tochter dabei, als ihm der Lieferant rund ein Kilogramm Kokaingemisch überreichte. Zusammen mit der Tochter fuhr der Mann schliesslich nach Luzern, um das Kokain zu übergeben. Die Tochter nahm er auch mit in die Wohnung des Auftraggebers. Dort kam es schliesslich zur Festnahme durch die Polizei.

Insgesamt hat der Kurier mit einer Menge von rund drei Kilogramm Kokaingemisch Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen. Gemäss Urteil handelte es sich um eine Menge von 2,2 Kilogramm reinem Kokain.

Der 49-Jährige wird zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Davon muss er zehn Monate im Gefängnis absitzen, wie es im Urteil des Kriminalgerichts heisst. Das Urteil ist rechtskräftig.