Schlag gegen Drogenhandel in Zürich : «Kokainmarkt ist so rentabel, dass sich Netzwerk wieder aufbaut»

1 / 3 Die Behörden konnten 115 Kilogramm Kokain sicherstellen. Es wurde in einer Mehlverpackung transportiert. Kapo ZH Die Kantonspolizei spricht von einem Riesenerfolg: «Ein Rekord ist es nicht, aber dennoch konnte der Handel empfindlich getroffen werden», sagt Sprecher Florian Frei. Kapo ZH Einen Teil der Drogensysteme auszuschalten, reicht nicht, so Experte Frank Zobel: «Die Netzwerke bauen sich wieder auf.»

Darum gehts Bei einer Operation der Kantonspolizei Zürich und weiteren nationalen und internationalen Behörden wurden 200 Personen verhaftet und 115 Kilogramm Kokain sichergestellt.

Die Kantonspolizei Zürich sagt, dass nigerianische Drogenorganisationen im Schweizer Kokainhandel eine Schlüsselrolle spielen.

Laut einem Drogenexperten bauen sich die Netzwerke wieder auf, weil der Markt so rentabel ist.

In Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Polizeibehörden deckten die Kantonspolizei Zürich und die Zürcher Staatsanwaltschaft eine nigerianische Drogenorganisation auf. Das Netzwerk transportierte seit mehreren Jahren im grossen Stil Kokain in die Schweiz. Bei der Operation wurden rund 115 Kilogramm Kokain und Geld im Wert von 850’000 Franken sichergestellt. Die Behörden haben über 200 Personen im In- und Ausland verhaftet.

«Für die Kantonspolizei ist das ein Riesenerfolg», sagt Sprecher Florian Frei. Dahinter stecke aber eine enorme Arbeit. «Ein Rekord ist es nicht, aber dennoch konnte der Handel empfindlich getroffen werden.» Nigerianische Drogenorganisationen spielen laut Frei eine strategische Schlüsselrolle im Schweizer Kokainhandel. Der Stoff selbst kommt aber nicht von dort. «Die Drogen gelangen über verschiedene Routen und mit unterschiedlichen Transportmitteln in die Schweiz.»

«Lange kein Kokainmangel mehr»

Die Schlüsselrolle von nigerianischen Drogenorganisationen bestätigt auch Frank Zobel, Vizedirektor von Sucht Schweiz. «Die westafrikanischen Netzwerke haben im Schweizer Drogenhandel einen hohen Stellenwert. Nigerianische Grosshändler helfen jungen Männern, die in die Schweiz kommen, an das Kokain zu gelangen, welche sie danach in kleinen Mengen an Private verkaufen.» Der Stoff gelange von Labors in Südamerika über die grossen Häfen Europas in die Schweiz. «Der Handel läuft flüssig und schnell. Die Droge und das Geld zirkulieren dauernd», so Zobel.

Zur Operation der Kantonspolizei sagt der Experte: «Es ist sicherlich eine beachtliche Sicherstellung von Kokain.» In der Schweiz würden aber gemäss einer eigenen Studie rund fünf Tonnen Kokain pro Jahr importiert. «Es hat schon lange keinen Kokainmangel mehr gegeben, und der Reinheitsgrad des Stoffes ist in den letzten Jahr gestiegen. Auch während des Corona-Lockdown im Frühjahr ist der Handel nicht eingebrochen.» Einen Teil des Systems zu eliminieren, reiche nicht: «Die Netzwerke bauen sich wieder auf. Der Schweizer Kokainmarkt ist so rentabel, dass jederzeit ausreichend Leute aus ärmeren Ländern bereitstehen, um die leeren Plätze einzunehmen.»

Polizeikooperation Schweiz-Nigeria

In Rahmen eines Austauschprojekts Schweiz-Nigeria des Staatssekretariats für Migration sind 2012 und 2013 nigerianische Drogenfahnder in die Schweiz gekommen . Sie unterstützten die Polizeibehörden in mehreren Kantonen im Kampf gegen den Drogenhandel. Die nigerianischen Beamten nannten die Schweiz damals «ein Paradies für Dealer». Das Ziel des Projekts war es, die Männer hinter den Dealern auszuschalten und die Geldflüsse nach Nigeria zu unterbinden.