Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren, werden in Quarantäne geschickt.

Mit dem Ende des Lockdowns änderte der Bundesrat die Strategie gegen das Coronavirus. Statt allgemeiner Einschränkungen verlagerte sich der Kern der Pandemiebekämpfung hin zum gezielten Eindämmen von individuellen Ausbrüchen. Die Kantone bekamen ein grosses Mass an Kontrolle zurück, aber auch einiges an Verpflichtungen. Denn das von Gesundheitsminister Alain Berset und dem BAG vielbeschworene Contact Tracing liegt in ihrer Verantwortung.