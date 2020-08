Nord-Südroute

Kollaps am Gotthardtunnel

Wie ein Leser-Reporter berichtet, kam es am Sonntag zum absoluten Stillstand am Gotthardtunnel. Ursache soll ein Unfall im Tunnel gewesen sein.

Am Gotthardtunnel Richtung Norden kam es aufgrund eines Unfalls zu einer längerer Wartezeit.

Am Gotthard ging gar nichts mehr: Wie ein Leser-Reporter berichtet, sei es im Tunnelinnern zu einem Unfall gekommen. Vor dem Nordportal habe sich zum Zeitpunkt des Informationsaustausches bereits ein langer Stau gebildet, so der Leser-Reporter. Die Wartenden hätten sich mehrheitlich aus den Autos begeben, um die Zeit durch einen Spaziergang zu überbrücken.

Auf Anfrage gibt die Urner Kantonspolizei an, dass sich im Tunnel ein Unfall ereignet hat. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb der Tunnel für eine Stunde gesperrt. Am Nordportal war der Stau sieben Kilometer lang, beim Südportal vier Kilometer. Die Wartezeit Richtung Norden betrug rund zwei Stunden. Der Tunnel konnte nach den Aufräumarbeiten wieder geöffnet werden. Weitere Informationen zum Unfall gabs bei der Polizei am Sonntagmittag noch nicht.