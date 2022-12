Kollege lockt G.L. (16) in die Falle – dann wird er von drei Männern verprügelt

Brutale Attacke im Zürcher Skatepark «The Beast»: Am Montagabend wurde der 16-jährige G.L.* im Park von drei jungen Männern zwischen 18 und 20 verprügelt und ausgeraubt. In die Falle gelockt wurde er von seinem Kollegen, sagt der Vater von G.: «Mein Sohn verabredete sich mit einem 15-jährigen Bekannten im Skatepark. Als er dort eintraf, nahm dieser ihm das Handy unter dem Vorwand, eine SMS schicken zu wollen, ab.» Als sein Sohn, der an leichtem Autismus leidet, dagegen protestierte, seien plötzlich die Männer aus dem Nichts aufgetaucht.

«Die Männer traten dazwischen, bedrohten meinen Sohn und forderten ihn auf, seine Taschen zu leeren», sagt D.L.* Sie hätten ihm das Portemonnaie, die Airpods und den Hausschlüssel abgenommen. «Mein Sohn hat sich nicht gewehrt, doch als sie sahen, dass im Portemonnaie kein Geld drin war, fingen sie an, auf ihn einzuschlagen.» Als er am Boden lag, hätten sie nicht von ihm abgelassen, sondern weiter auf ihn eingetreten. Glücklicherweise habe er schliesslich flüchten können. «Er rannte zu einer nahegelegenen Wohnung und bat die Anwohner, die Polizei zu rufen.»

«Schockiert und enttäuscht»

Aufgrund seiner Verletzungen habe G.L. ins Spital gebracht werden müssen, so der Vater. «Den Abend musste er zur Beobachtung im Spital verbringen, weil nicht klar war, ob er eine Gehirnerschütterung davongetragen hat.» Glücklicherweise sei er mit einem abgebrochenen Zahn und einigen Prellungen davongekommen. Doch die Bestürzung sei gross: «Er ist natürlich extrem schockiert und enttäuscht, dass ein Kollege ihn dermassen hintergangen und in eine Falle gelockt hat», so D.L. «Es ist natürlich nicht zu hoffen, aber in Zukunft wird er vielleicht Probleme haben, anderen Leuten zu vertrauen.»