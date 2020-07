Berlingen TG

Kollegen klauen betrunken Boot und müssen gerettet werden

Am Samstag haben drei alkoholisierte Männer in Berlingen ein Beiboot entwendet und sind auf dem Untersee gekentert. Unterkühlt und leicht verletzt mussten sie ins Spital gebracht werden.

In Berlingen haben am Samstag gegen 5.45 Uhr drei Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren ein Beiboot entwendet und ruderten mit diesem auf den See hinaus.

Diese Erfahrung musste am Samstagmorgen auch drei junge Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren in Berlingen TG machen. Gegen 5.45 Uhr hat das Trio ein Beiboot entwendet und ruderte damit auf den See hinaus. In der Folge kenterte das Boot und die Männer fielen ins Wasser. Einer von ihnen konnte sich laut Polizeiangaben selbstständig an Land retten. Die beiden anderen retteten sich auf nahegelegene Schiffe, die an Bojen angebunden waren.