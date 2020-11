Flawil SG, 12.11.2020: Am Donnerstagnachmittag kam es in Flawil an der Kreuzung der Badstrasse und der Magdenauerstrasse zu einer heftigen Kollision zwischen zwei Autos. Eine 46-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto in Richtung Magdenau, während eine 34-jährige Frau auf der Badstrasse unterwegs war. Bei der Kreuzung mit der Magdenauerstrasse kollidierte ihr Auto frontal mit dem Auto der von rechts kommenden 46-Jährigen, das sich wegen der Wucht des Aufpralls überschlug und auf dem Dach landete.